Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон пытается «протроллить» «Газпром» тем, что российская компания раньше говорила, что строит «Северный поток» для того, чтобы сократить путь от Ямала до Германии на 1800 км по сравнению с украинским маршрутом, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Макогон еще утверждает, что «Газпром» якобы запишет расходы на доставку в Венгрию в стоимость газа, хотя на самом деле это невозможно сделать, потому что в контрактах ценообразование бывает двух видов, уточнил специалист.

По его словам, либо вы ценообразование привязываете к спотовым рынкам Европы, что требует сам Евросоюз в последние годы, и из-за этого у них сейчас такие высокие цены — но тем не менее, 70% газовых контрактов в ЕС имеет спотовую привязку — либо вы привязываетесь к стоимости нефти. Это более классический вариант.

«Кстати, контракт Украины о поставках российского газа на период с 2009 по 2019 год содержал как раз привязку к стоимости нефти и нефтепродуктов в портах Италии. Поэтому стоимость доставки не может быть переложена в стоимость газа, и заявление Макогона — неправда», — указал Юшков.

Но даже если сравнивать стоимость прокачки до Венгрии через Украину и через «Турецкий поток», то здесь все далеко не однозначно: тарифы по прокачке газа через Украину весьма высокие, и эти деньги «Газпром» платит оператору газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) — украинской госкомпании, а когда он качает через «Турецкий поток», то там морская часть принадлежит полностью «Газпрому», то есть, он платит своей же дочерней компании, пояснил эксперт.

Так что как коммерческой компании «Газпрому» вполне выгодно поставлять газ в Венгрию по этому более длинному маршруту, поскольку он платит в основном сам себе, а за транзит через Украину он платит ОГТСУ, причем тарифы там высокие, подчеркнул он.

И совсем смешно, что Макогон указывает на то, что мол, вы могли качать через нас, это выгодно — а сама Украина у этой же Венгрии покупает российский газ как у посредника, переплачивая ей за эти посреднические услуги, поэтому учить Россию экономике для Макогона не самая удачная идея, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.