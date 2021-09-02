Для того чтобы ответить на вопрос, будет ли Киев создавать партизанские отряды, если Россия или Донбасс в результате контрнаступления зайдут вглубь Украины, нужно понять, сколько этих людей будет, и за что они будут воевать. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в эфире-ютуб канала Украина.ру

Стариков на примере Афганистана объяснил, почему Украина – «марионеточное недогосударство» © кадр из видео Украина.ру

Эксперт пояснил, что во время Великой Отечественной Войны украинские националисты служили в Вермахте, СС и полиции, и для них существовала прямая угроза для их жизни, потому что после возвращения советских войск их бы повесили за пособничество нацистам.

«Есть ли такая ситуация сегодня? Думаю, что для некоторых есть. Они натворили, и их знают. Но таких людей не очень много. Это националистические батальоны. Это, извините за выражение, ублюдки, сбившиеся в стаи, которые получили официальный статус и находятся на линии соприкосновения», — указал Стариков.

По его словам, большинство из тех, кто работает в региональных органах власти на территории Донбасса, контролируемого украинской властью, все же не занимаются сжиганием деревень и массовыми расстрелами населения.

Наконец, в случае контрнаступления России и Донбасса будет меняться информационное пространство, когда все жители Украины узнают о преступлениях киевского режима, и им просто не для чего будет губить свою жизнь, сражаясь против российских войск, заключил собеседник издания.