Современная Украина напоминает Ассоль, мечтающую о минуте славы и о своих алых парусах. В этом смысле поведение «европейских» украинцев в отношении Европы ничем не отличается от поведения «пророссийских» украинцев в отношении России. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По его словам, субъектность Украины (возможность ковать своё будущее собственными руками) меняется на ожидание «принца», прибытие которого одним махом решит все проблемы.

«Ничего не надо делать, надо лишь дождаться. Только одни ждут реставрации Российской империи (кто-то в форме СССР), а другие её окончательной ликвидации. Спор идёт о том, кто сделал правильную ставку, с Запада или с Востока должны прибыть алые паруса», — пишет Ищенко.

Поэтому активисты майдана с умилением вспоминают свою минуту славы — день бегства Януковича и захвата ими власти, а активисты антимайдана вспоминают свою минуту славы, когда в Крыму появились «зелёные человечки» и триколоры в течение двух последующих суток взмыли над обладминистрациями всего Юго-Востока, уточнил политолог.

В общем, ни одна из украинских Ассолей так и не дождалась своего принца, но если алые паруса с Востока не стали даже подходить к украинской «Каперне» и разочарованная «пророссийская» Ассоль успела за последние годы привыкнуть к тому, что её минута славы не состоялась, то Ассоль европейская долгое время считала, что её навсегда забрали на белый корабль с алыми парусами, но оказалось, что европейский корабль под алыми парусами не просто поплыл себе дальше, а нагло отправился договариваться с Россией о совместной торгово-экономической деятельности, резюмировал публицист.