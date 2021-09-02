На днях немецкое издание Frankfurter Allgtmeine Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщило, что «Газпрому» предложили продать «Северный поток-2».
Сейчас всем морским участком владеет компания Nord Stream AG 2, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Но эта компания привлекала кредит от пяти европейских структур под залог всех 100% акций Nord Stream AG 2, пояснил специалист.
«Поэтому все они находятся в залоге у пяти европейских компаний. Соответственно, вы не можете просто так продать какую-то часть газопровода. Никто не будет лишать европейскую компанию одного из ее основных активов», — уточнил Юшков.
Поэтому версия о возможной продаже «Северного потока-2» родилась от незнания отрасли и правил регулирования какими-то немецкими политиками либо немецкой прессой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.