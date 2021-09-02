Никто не захочет и не сможет купить «Северный поток-2». Там есть свои юридические сложности. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Сейчас всем морским участком владеет компания Nord Stream AG 2, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Но эта компания привлекала кредит от пяти европейских структур под залог всех 100% акций Nord Stream AG 2, пояснил специалист.

«Поэтому все они находятся в залоге у пяти европейских компаний. Соответственно, вы не можете просто так продать какую-то часть газопровода. Никто не будет лишать европейскую компанию одного из ее основных активов», — уточнил Юшков.

Поэтому версия о возможной продаже «Северного потока-2» родилась от незнания отрасли и правил регулирования какими-то немецкими политиками либо немецкой прессой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.