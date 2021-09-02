Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться должности, если не найдёт точки соприкосновения с Россией по абсолютно всем вопросам, поскольку иначе процветание на Украине невозможно. Об этом в эфире «Первого независимого» 30 августа заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский

Погребинский рассказал, что жители Украины на самом деле думают о России © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Нужно оценить это. И нужно понимать, что ввязываться в противостояние с супердержавой Украина не может. Она должна искать какой-то способ найти язык и компромисс сосуществования с этой супердержавой, которая находится рядом. Если вы не понимаете, что без этого невозможно обойтись… Значит, нужно ждать, когда вас вытурят из этих кресел», — сказал Погребинский.

По его мнению, Зеленский, наоборот, говорит на открытых мероприятиях «такое, чтобы с ним специально не хотели разговаривать».

Ранее Погребинский заявил, что супер прорывов для Украины после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне не будет. Также он выразил мнение, что разрешение конфликта в Донбассе может произойти при вмешательстве США, поскольку Европа в этом больше не заинтересована.