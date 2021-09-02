По словам эксперта, ситуация в Афганистане должна была бы заставить представителей украинской власти задуматься о том, что Запад и США не помогут Украине.
«Нужно оценить это. И нужно понимать, что ввязываться в противостояние с супердержавой Украина не может. Она должна искать какой-то способ найти язык и компромисс сосуществования с этой супердержавой, которая находится рядом. Если вы не понимаете, что без этого невозможно обойтись… Значит, нужно ждать, когда вас вытурят из этих кресел», — сказал Погребинский.
По его мнению, Зеленский, наоборот, говорит на открытых мероприятиях «такое, чтобы с ним специально не хотели разговаривать».
Ранее Погребинский заявил, что супер прорывов для Украины после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне не будет. Также он выразил мнение, что разрешение конфликта в Донбассе может произойти при вмешательстве США, поскольку Европа в этом больше не заинтересована.