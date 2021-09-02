С идеологической точки зрения бандеровцев нельзя назвать нацистами. Более того, Третий Рейх считал нацизм исключительно немецкой идеологией, которая не подходит другим народам, которым незачем в ней разбираться. Об этом рассказал политолог и историк Олег Неменский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Лавров заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны. Он подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.

В отличие от нацистов, которые хотели создать огромную империю с расовой иерархией, бандеровцы лишь хотели создавать маленькое украинское национальное государство, пояснил эксперт.

«Их вообще не интересовал расовый вопрос. Украинство как идентичность была и остается открытой для кого угодно. С черепомеркой не бегали. Даже для москалей, только они должны отречься от своего москальства», — указал Неменский.

Собеседник издания добавил, что истинными нацистами можно назвать харьковскую русскоговорящую организацию «Азов» во главе с Андреем Билецким, потому что для них важна чистота крови, а не то, кто на каком языке разговаривает.