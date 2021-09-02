Разрешение конфликта в Донбассе может произойти при вмешательстве США, поскольку Европа в этом больше не заинтересована. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» 30 августа заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии и политолог Михаил Погребинский

Он напомнил, что ранее западные коллеги Украины не раз говорили о необходимости инклюзивного правительства. Также звучало мнение на примере Германии о том, что идея федерации тоже может стать одним из вариантов разрешения кризиса в Донбассе. Украина все равно останется один на один с РФ в вопросе Донбасса - Корнейчук © Facebook, Дмитрий Корнейчук

«Всего этого давно нет. У меня веры к нашим западным друзьям в отношении того, что они помогут урегулировать кризис на востоке Украины и прекратить войну, нет. Я не исключаю и более того, я бы очень хотел, что США включились в процесс урегулирования, и они единственные могут реально повлиять на Владимира Зеленского», — заявил эксперт.

Также, по мнению Погребинского, Донбасс может вернуться в состав Украины только в виде автономии.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.