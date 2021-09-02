Те силы, которые выступают за евроатлантическое единство и за сдерживние России, ведут борьбу с российским газом как таковым. Даже если бы Россия все 100% газа качала через Украину, с ним продолжали бы бороться. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Поначалу ставка делалась на замещение российского газа газом из Средней Азии, но с этим проектом возникли сложности. Во-первых, заинтересованность в среднеазиатском газе проявил Китай, в который был проложен газопровод из Туркмении через Узбекистан и Казахстан. Закупки составляли до 50 млрд куб. метров газа в год. Во-вторых, излишки газа выкупал в Средней Азии «Газпром». В-третьих, существовала проблема доставки. Через Россию транзит был невозможен», — пишет Ищенко.

Политолог считает, что теперь евроатлантические силы будут делать все для того чтобы российский газ значительно подорожал, и для решения этой проблемы используют Украину, которая никогда не откажется пожертвовать собой в борьбе против России за интересы Запада.

Киев в ходе ряда судебных споров с «Газпромом» добивается решения о том, что долгосрочные контракты, практиковавшиеся «Газпромом», несправедливы, а цену газа необходимо определять по цене спотового рынка, цены на споте редко бывают ниже цен долгосрочных контрактов, так что российский газ несколько подорожал. А дальше началась борьба с «СП-2», которая вызвала бурный рост цен на газ на европейском спотовом рынке, уточнил специалист.