Данная группа европейских политиков потому и поощряла неадекватное поведение Украины, развязывавшей газовые войны на пустом месте, что пыталась таким образом поставить под вопрос стабильность поставок российского газа и заставить европейскую промышленность переориентироваться на другие источники энергоносителей, пояснил эксперт.
«Поначалу ставка делалась на замещение российского газа газом из Средней Азии, но с этим проектом возникли сложности. Во-первых, заинтересованность в среднеазиатском газе проявил Китай, в который был проложен газопровод из Туркмении через Узбекистан и Казахстан. Закупки составляли до 50 млрд куб. метров газа в год. Во-вторых, излишки газа выкупал в Средней Азии «Газпром». В-третьих, существовала проблема доставки. Через Россию транзит был невозможен», — пишет Ищенко.
Политолог считает, что теперь евроатлантические силы будут делать все для того чтобы российский газ значительно подорожал, и для решения этой проблемы используют Украину, которая никогда не откажется пожертвовать собой в борьбе против России за интересы Запада.
Киев в ходе ряда судебных споров с «Газпромом» добивается решения о том, что долгосрочные контракты, практиковавшиеся «Газпромом», несправедливы, а цену газа необходимо определять по цене спотового рынка, цены на споте редко бывают ниже цен долгосрочных контрактов, так что российский газ несколько подорожал. А дальше началась борьба с «СП-2», которая вызвала бурный рост цен на газ на европейском спотовом рынке, уточнил специалист.