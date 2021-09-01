Пользователи сети отметили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джозефом Байденом в Белом Доме, которое показалось им несколько комичным. Свое мнение они выразили 1 сентября в Twitter

«Мальчик, водочки нам принеси»: в сети смеются над фото Зеленского в США © president.gov.ua

Пользователь FilippVI предположил, что Зеленский перед переговорами что-то принял.

«Чувствуйте себя как дома, мисс Левински», «Зеленский как кот в сметане лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки», «На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает», «Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий», «Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад», «Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа», — написали пользователи.

Также подписчики высмеяли поведение Байдена — «Дед выглядит бодро, выспался», «Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры».

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