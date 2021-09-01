Перед началом короткого выступления Зеленский снял маску, улыбнулся, потер ноги и, «заискивая», посмотрел на Байдена.
Пользователь FilippVI предположил, что Зеленский перед переговорами что-то принял.
«Чувствуйте себя как дома, мисс Левински», «Зеленский как кот в сметане лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки», «На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает», «Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий», «Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад», «Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа», — написали пользователи.
Также подписчики высмеяли поведение Байдена — «Дед выглядит бодро, выспался», «Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры».
😌— КОТ МУХАММЕД (@Mukha_Kot) September 1, 2021
Зеленский в предвкушении… pic.twitter.com/vSJy04MLT4