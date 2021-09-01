США вместе с Украиной решили продолжать работать над тем, чтобы оказывать давление на Россию, обвиняя ее в конфликте в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, которое было обнародовано на сайте Офиса президента Украины 1 сентября

Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Также отмечается, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой. Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.