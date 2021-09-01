«В 21-м веке государствам нельзя разрешать менять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты вместе с Украиной будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.