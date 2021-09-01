Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский договорились о сотрудничестве по ряду вопросов, в частности, о борьбе COVID-19, оборонной и космической сферах, кибербезопасности и финансовой помощи пострадавшим в Донбассе. Об этом 1 сентября говорится в совместном заявлении, которое обнародовал на своем сайте Офис президента Украины

В частности, Киев и Вашингтон активизируют работу Комиссии по стратегическому партнёрству. Новую хартию о таком партнёрстве подпишут главы МИД осенью. Также отмечается, что страны закончили подготовку стратегического оборонного рамочного соглашения.

Отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках ничего не сообщается. Кроме того стороны подготовили соглашение о совместных исследованиях в сфере разработки вооружений, а в октябре в Киеве пройдет конференция по кибербезопасности.

«Вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи… В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 4,5 млн долларов гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве в космосе, а именно об обмене информацией со спутников, продлили на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Чтобы сократить выбросы парниковых газов до 2030 года, Украина и США объявили также о о привлечении инвестиций в зелёную энергетику.

Ранее Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при бывшем президенте Петре Порошенко.