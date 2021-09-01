Выбор дат начала тех или иных событий — это скорее область исторической политики, чем истории. Фактически нет истории событий, есть только история исторических процессов, просто выраженная в том, что мы называем историческими годовщинами. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт отметил, что это прекрасно видно на примере Второй мировой войны.

«Все знают, что она началась 1 сентября 1939 года, верно? Хорошо, но почему не 15 марта 1939 года, когда нацисты вошли в Прагу, которую продали и преподнесли на тарелочке немцам их французские союзники? Или не 29 сентября 1938 года, когда западные державы согласились пересмотреть границы Чехословакии? А возможно, 17 июля 1936 года, когда после военного переворота началась международная борьба против фашизма, известная нам как Гражданская война в Испании? А может, первые кадры Второй мировой войны были сняты 7 июля 1937 года на мосту Марко Поло недалеко от Пекина? Почему нужно придерживаться европоцентризма в поисках даты начала конфликта, если он имел поистине глобальное измерение?», — указал Рэнкас.

По его мнению, причины Второй мировой войны также были глобальными, те же самые интересы власть имущих, геополитические конфликты и цивилизационные процессы, которые привели к началу Первой мировой войны (как это всем казалось — вопреки элементарному здравому смыслу и очевидным потребностям почти всех вовлеченных наций), стояли за всей этой большой игрой, которая требовала завершения.

И рассматриваем ли мы 1 сентября 1939-го, или любой другой день как дату начала этого этапа, рассматриваем Польшу или любую из других стран-субъектов как катализатор событий, — это ничего не меняет в картине в целом. Началась война, потому что в этом, к сожалению, была историческая необходимость, заключил собеседник издания.

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