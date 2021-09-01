Пока Украина будет нужна в противостоянии с Россией, ей поддержка будет оказываться. Но только такая, чтоб не умерла. Полноценно жить и развиваться ей не дадут. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Украина оружие против России, которое рано или поздно должно выстрелить. Но если его так содержать, то оно никогда не выстрелит, подчеркнул эксперт.

«Представьте, какое возмущение и зависть существует в головах у киевской элиты, когда они видят, сколько оружия и средств досталось талибам. Они считали, что надо было в них вкладывать», — указал Суздальцев.

На Украине считают, что в 2014-2015 годах она «остановила наступление России», и поэтому ждут от Запада огромной финансовой поддержки. Но ей в лучшем случае дают кредиты, которые позволяют только выживать, а не развиваться, заключил собеседник издания.

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