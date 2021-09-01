Президент США Джо Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко. Об этом 1 сентября он заявил на совместном выступлении с президентом Украины Владимиром Зеленским перед переговорами, которое транслировали украинские телеканалы

Американский телеканал назвал Зеленского Левински © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В настоящее время в Белом доме проходит встреча президентов Украины и США.

Ранее Порошенко дал совет своему преемнику о том, как следует вести себя на переговорах с американским лидером. По его словам, Зеленскому на первой встрече с Байденом следует сосредоточиться, прежде всего, на установлении доверия с главой Белого дома, и забыть об идее повышенного тона. Кроме того, считает Порошенко, украинский лидер должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничество с США, готовность к проведению реформ в стране, в первую очередь в борьбе с коррупцией. Также Зеленскому нужно найти способ привлечь Вашингтон «к прекращению российской агрессии в Донбассе» и противодействию «Северному потоку — 2».