Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на двухсторонней встрече с американским лидеров Джозефом Байденом вопросы о Крыме, Донбассе и «Северном потоке-2». Трансляцию его короткого выступления перед встречей 1 сентября вели украинские телеканалы

В частности, Зеленский отметил, что времени на переговорах может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. Политолог Бизяев объяснил, почему результаты визита Зеленского в США не будут тождественны ожиданиям © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму, в России. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе… Также хотел бы с господином президентом Байденом обсудить их видение, роль и сроки [вступления] Украины в НАТО», — заявил украинский лидер.

Ранее в интервью немецкой медиагруппе Funke Зеленский заявил, что вопрос о «Северном потоке-2» занимает приоритетное место в повестке переговоров с Байденом, и признался, что совсем не рад договорённости США и Германии по этой теме.

При этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане визит Зеленского пришёлся совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет.