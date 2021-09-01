Эксперт отметил, что сербы воспринимали украинцев как братский православный народ, и они были в шоке от того, как братские народы Украины и России за короткое время стали врагами.
«Поэтому сербы начали включаться, в том числе политически. Очень многие мне звонили. Со мной консультировались даже политики. Я им все рассказывал. Хотя было понятно, что те люди, которые раздавали печенье на Майдане, были известны и в Сербии. Они все это делали и в Косово», — указал Станоевич.
Собеседник издания добавил, что украинская власть при Петре Порошенко пыталась сделать из сербов врагов, потому что Сербия считает Россию братской страной.