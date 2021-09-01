Изначально в Сербии мало кто знал об Украине, но после Оранжевой революции 2004 года люди стали интересоваться происходящим в этой стране, а государственный переворот 2013-2014 годов вообще вызвал у них шок. Об этом рассказал глава всесербского движения патриотов отчества и диаспоры «РОД» Драган Станоевич в эфире ютуб-канала Украина.ру

Сербский эксперт рассказал о цветной революции, которая должна произойти в Украине © Желько Свитлица

«Поэтому сербы начали включаться, в том числе политически. Очень многие мне звонили. Со мной консультировались даже политики. Я им все рассказывал. Хотя было понятно, что те люди, которые раздавали печенье на Майдане, были известны и в Сербии. Они все это делали и в Косово», — указал Станоевич.

Собеседник издания добавил, что украинская власть при Петре Порошенко пыталась сделать из сербов врагов, потому что Сербия считает Россию братской страной.