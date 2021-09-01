Контроль и поддержка со стороны Вашингтона легитимируют Зеленского. Даже любой телефонный звонок из США сразу ставит Владимира Зеленского на уровень недосягаемости. Он таким образом показывает, что за ним стоит огромная держава. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Сам факт, что с Зеленским на равных говорят в Вашингтоне, — это легитимизация действующей власти. Это подается как невероятное свершение, подчеркул эксперт.

«Вот, Зеленский говорит, что США поддержали Киев по «Северному потоку-2». А какое отношение имеют Америка и Украина к российско-германскому проекту? Если мы будем строить мост с Хабаровского края на Сахалин, Украина тоже будет предъявлять претензии?», — задается вопросом Суздальцев.

Но пиар-эффект достигнут. Зеленский приехал в США, и хорошее впечатление от этого визита будет некоторое время преобладать, чтобы потом снова пропасть, заключил собеседник издания.

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