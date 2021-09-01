В Вашингтоне 1 сентября проходит встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.
Сам факт, что с Зеленским на равных говорят в Вашингтоне, — это легитимизация действующей власти. Это подается как невероятное свершение, подчеркул эксперт.
«Вот, Зеленский говорит, что США поддержали Киев по «Северному потоку-2». А какое отношение имеют Америка и Украина к российско-германскому проекту? Если мы будем строить мост с Хабаровского края на Сахалин, Украина тоже будет предъявлять претензии?», — задается вопросом Суздальцев.
Но пиар-эффект достигнут. Зеленский приехал в США, и хорошее впечатление от этого визита будет некоторое время преобладать, чтобы потом снова пропасть, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.