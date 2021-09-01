Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.
Эксперт отметил, что какие-то копейки на поддержание боеспособности отдельных частей украинской армии США давать будут, но не более того.
«Да, какой-то объем средств на поддержку украинской армии выделит из своего бюджета Пентагон. Еще они подписали протокол о намерении строить то ли один, то ли пять новых энергоблоков атомной станции. Это тот самый Westinghouse, который вместе с Hitachi построил «Фукусиму». «Хороший опыт». Украине только этого не хватало», — подчеркнул Суздальцев.
Это оружие против России, которое рано или поздно должно выстрелить. Но если его так содержать, то оно никогда не выстрелит, заключил собеседник издания.
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