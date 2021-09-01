В Вашингтоне 1 сентября проходит встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. Трансляция доступна в интернете

Зеленский поблагодарил Байдена за встречу, также он выразил благодарность США за поставку на Украину 2 млн вакцин Moderna, которая стала возможной после последнего телефонного разговора лидеров двух стран.

Политолог рассказал, зачем Байдену встреча с Зеленским © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы потеряли 15 тысяч лучших людей», — также сказал Зеленский, имея ввиду жертв конфликта на востоке Украины.

Также он сообщил, что передал американской стороне список из 450 украинцев, которые в Киеве считают «пленными». Зеленский отметил, что просит Байдена поспособствовать их освобождению.

Согласно данным ООН, всего жертвами конфликта в Донбассе стало более 13 тыс. человек. В ДНР и ЛНР возлагают вину за потери среди мирных граждан на Украину, войска которой целенаправленно обстреливают гражданские объекты.