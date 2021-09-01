Зеленский поблагодарил Байдена за встречу, также он выразил благодарность США за поставку на Украину 2 млн вакцин Moderna, которая стала возможной после последнего телефонного разговора лидеров двух стран.
Глава украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Соединенных Штатов в Афганистане и отметил, что его страна также терпит потери уже восемь лет.
«Мы потеряли 15 тысяч лучших людей», — также сказал Зеленский, имея ввиду жертв конфликта на востоке Украины.
Также он сообщил, что передал американской стороне список из 450 украинцев, которые в Киеве считают «пленными». Зеленский отметил, что просит Байдена поспособствовать их освобождению.
Согласно данным ООН, всего жертвами конфликта в Донбассе стало более 13 тыс. человек. В ДНР и ЛНР возлагают вину за потери среди мирных граждан на Украину, войска которой целенаправленно обстреливают гражданские объекты.