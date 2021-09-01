В Вашингтоне в Белом доме стартовали переговоры лидеров США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Трансляция приветственных слов лидеров двух стран ведется в интернете

«Договоритесь с Россией, а мы это благословим». Политолог о том, что получит Байден от встречи с Зеленским © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Также американский лидер отметил, что США привержены суверенитету Украины на фоне якобы имеющих место угроз со стороны России.

Как пишут СМИ, трансляция первых заявлений Зеленского и Байдена идет в записи.

Встреча проходит в Овальном кабинете Белого дома. Согласно расписанию президента США, на переговоры отводится не более 2,5 часов. Совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена не запланирована.