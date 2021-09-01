Первым взял слово Байден, который заявил, что за время, пройденное с обретения независимости Украиной, партнерство между двумя странами стало крепким.
Также американский лидер отметил, что США привержены суверенитету Украины на фоне якобы имеющих место угроз со стороны России.
Как пишут СМИ, трансляция первых заявлений Зеленского и Байдена идет в записи.
Встреча проходит в Овальном кабинете Белого дома. Согласно расписанию президента США, на переговоры отводится не более 2,5 часов. Совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена не запланирована.