Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.
«Повестка Зеленского устарела — жалобы на «Северный поток-2» бессмысленны, так как вопрос уже решен на встрече Байдена с Меркель. И решен не в пользу Зеленского» — отметил Молчанов.
Пакет военной помощи в 60 миллионов долларов просто несопоставим с 2-3 миллиардной помощью Афганистану, подчеркнул эксперт.
Украине стоит рассчитывать лишь на утешительные финансовые гарантии от «евроатлантического партнера №1», заключил собеседник издания.