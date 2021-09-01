Постоянные переносы встречи президентов США и Украины американской стороной начали носить издевательский характер, и практических результатов от встречи на высшем уровне ждать не стоит. Об этом рассказал в интервью Украина.ру политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

«Повестка Зеленского устарела — жалобы на «Северный поток-2» бессмысленны, так как вопрос уже решен на встрече Байдена с Меркель. И решен не в пользу Зеленского» — отметил Молчанов.

Пакет военной помощи в 60 миллионов долларов просто несопоставим с 2-3 миллиардной помощью Афганистану, подчеркнул эксперт.

Украине стоит рассчитывать лишь на утешительные финансовые гарантии от «евроатлантического партнера №1», заключил собеседник издания.