Встреча с Владимиром Зеленским будет демонстрировать продолжение приверженности администрации Байдена не только Украине, но и нынешнему Офису президента. Это позволит иметь аргумент во внутриукраинских политических торгах, особенно этой осенью. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Судя по тому, что $60 миллионов США все же выделили на нужды украинской армии, свидетельствует о том, что Украину и Донбасс они все же не бросят, отметил эксперт.

«Что такое «бросить» Донбасс? Донбасс — это же не коврик, который можно бросить и вытряхнуть. США не являются ни вдохновителями, ни участниками «нормандского формата». Донбасс — это Европа, Россия и Украина. И судя по тому, что сказала Виктория Нуланд, что Украина должна быть привержена Минским соглашениям, позиция администрации Байдена не отличается от позиции администрации Обамы, в которой Джо Байден работал вице-президентом», — указал Бизяев.

То есть позиция Байдена будет проста — договоритесь с Россией, а мы это благословим, заключил собеседник издания.

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