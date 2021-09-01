Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.
Судя по тому, что $60 миллионов США все же выделили на нужды украинской армии, свидетельствует о том, что Украину и Донбасс они все же не бросят, отметил эксперт.
«Что такое «бросить» Донбасс? Донбасс — это же не коврик, который можно бросить и вытряхнуть. США не являются ни вдохновителями, ни участниками «нормандского формата». Донбасс — это Европа, Россия и Украина. И судя по тому, что сказала Виктория Нуланд, что Украина должна быть привержена Минским соглашениям, позиция администрации Байдена не отличается от позиции администрации Обамы, в которой Джо Байден работал вице-президентом», — указал Бизяев.
То есть позиция Байдена будет проста — договоритесь с Россией, а мы это благословим, заключил собеседник издания.
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