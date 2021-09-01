Президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам встречи с Джо Байденом будет сложно получить даже информационно-пиарные бонусы. Тем более, что сама повестка Зеленского довольно устарела. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

«Что значит «остановите «Северный поток-2» или дайте компенсации»? Этот вопрос уже был отыгран на встрече Байдена с Меркель. Откровенно говоря, этот вопрос уже решён не в пользу Зеленского. Поэтому говорить о том, что можно на что-то рассчитывать, я думаю, довольно наивно», — констатировал эксперт.

Зеленский, встретившись с министрами или с Илоном Маском будет говорить внутри страны, что он чего-то там добился, но США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, и это несопоставимо с Афганистаном, на который они тратили по 2-3 миллиарда, подчеркнул Молчанов.

Какие-то утешительные финансовые гарантии Украина получит. Но не более того, и каких-то практических результатов встреча не принесёт, заключил собеседник издания.

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