Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.
Эксперт не удивится, если при детальном анализе окажется, что «Джавелины» у талибов* не только со складов предыдущей афганской армии, но и поступают по каким-то хитрым каналам с Украины.
«Даже если этой помощи в данный момент нет, надо создавать иллюзию, что она вот-вот поступит. Он встречался с министром обороны СГА именно для того, чтобы попросить очередную порцию военной помощи, а потом на родине заявить, что помощь уже едет и вот-вот прибудет», — указал Вассерман.
До тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Зеленскому, заключил собеседник издания.
* — организация запрещена в РФ
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