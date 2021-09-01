Ценность американской поддержки для Украины состоит в том, что она выливается еще и в материальную помощь, которую можно частично распродать и разворовать. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Эксперт не удивится, если при детальном анализе окажется, что «Джавелины» у талибов* не только со складов предыдущей афганской армии, но и поступают по каким-то хитрым каналам с Украины.

«Даже если этой помощи в данный момент нет, надо создавать иллюзию, что она вот-вот поступит. Он встречался с министром обороны СГА именно для того, чтобы попросить очередную порцию военной помощи, а потом на родине заявить, что помощь уже едет и вот-вот прибудет», — указал Вассерман.

До тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Зеленскому, заключил собеседник издания.

* — организация запрещена в РФ

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