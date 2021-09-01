До определённого момента США пытались сохранить и стабилизировать украинское государство. Но лимит времени и ресурсов исчерпан. Украина не оправдала надежд, оказалась простым пожирателем ресурса и сброшена Западом с баланса. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Эксперт пояснил, что США бросят Украину не так явно, как бросили Афганистан, но стабилизировать её любой ценой США не намерены: наоборот, так же, как и в Афганистане, хаос на Украине им подходит, ибо создаёт проблемы в первую очередь ЕС и России.

Поэтому, если олигархи бросятся на Зеленского или Зеленский бросится на олигархов, велика вероятность того, что американцы просто умоют руки и будут наблюдать за развитием событий со стороны, ни во что не вмешиваясь, считает политолог.

«ЕС без американцев тоже не вмешается. Ему надо будет для начала договориться с Россией о взаимодействии. Москва в одиночестве также вряд ли полезет в украинскую заваруху. Ориентированных на Россию политических сил там нет, экономические интересы тоже сведены к нулю, а с точки зрения возвращения имеющих историческое и стратегическое значение территорий полная легитимность и стопроцентное международное признание свершившегося факта важнее скорости», — пишет Ищенко.

Так что при продолжении столь рискованной и авантюрной политики у Зеленского есть все шансы не только сыграть в полномасштабную гражданскую войну, но и узнать, чем пахнет поражение в таком конфликте, резюмировал специалист.