Президент Владимир Зеленский сейчас держится на балансе нескольких групп с весьма разными и противоречивыми интересами, как это описано в украинской поговорке «два украинца — это уже три гетмана». Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Единственная опора Зеленского — вера этих самых «гетманов» в то, что за океаном пока делают ставку именно на него, соответственно ему надо постоянно изображать эту поддержку, пояснил эксперт.

«Ценность этой американской поддержки состоит в том, что она выливается еще и в материальную помощь, которую можно частично распродать и разворовать. Я не удивлюсь, если при детальном анализе окажется, что «Джавелины» у талибов* не только со складов предыдущей афганской армии, но и поступают по каким-то хитрым каналам с Украины», — указал Вассерман.

До тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит, который несколько раз переносили, выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Зеленскому, заключил собеседник издания.

* — организация запрещена в РФ

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