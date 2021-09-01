Президент Джо Байден занят проблемой удержания ситуации в США. Во вторую очередь его интересуют отношения с Европой, и только после этого всё остальное, включая Украину и Ближний Восток, сообщил политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру 1 сентября

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Эксперт отметил, что даже американская пресса призывает не ожидать многого от этого визита.

«Как правило, и Forbes, и Bloomberg очень информированы» — отметил Бизяев.

Целью Байдена для встречи с Зеленским послужило приобретение аргументов для внутриукраинского политического торга, заключил собеседник издания.