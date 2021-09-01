Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США. В среду, 1 сентября, у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе беседы лидеры планируют обсудить темы Крыма и Донбасса, а также строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.
«Пока Украина будет нужна в противостоянии с Россией, ей поддержка будет оказываться. Но только такая, чтоб не умерла. Но и жить не дадут» — подчеркнул эксперт.
Об американских инвестициях в экономику Украины Суздальцев высказался так:
«Да, какой-то объем средств на поддержку украинской армии выделит из своего бюджета Пентагон. Подписали протокол о намерении строить то ли один, то ли пять новых энергоблоков атомной станции. Это тот самый Westinghouse, который вместе с Hitachi построил «Фукусиму». «Хороший опыт». Украине только этого не хватало», — указал политолог.
Как сообщалось, делегация украинского президента вылетела в Вашингтон 31 августа. 1 сентября ожидается личная встреча Зеленского и Байдена. Сотрудники Офиса президента остановились в пятизвёздочном отеле Hay-Adams, расположенном напротив Белого дома.