Украинский актер Дмитрий Сова, прославившийся ролью в сериале «Сваты», на днях отпраздновал вступление в брак с украинской актрисой Дарьей Легейдой. Молодожены поделились снимками со свадьбы в Instagram

Добронравов рассказал, как «Сваты» спасают жизни людей © "Звезды Сватов"/Инстаграм

Жена Совы посвятила свадьбе со звездой «Сватов» несколько постов в Instagram. На снимках девушка в роскошном платье с пышной фатой.

«Мой МУЖ @dimasovajr и я счастливая как никогда. Дальше-больше. Любите. Это всего дороже», — написала Легейда.

Также новобрачная поделилась видеороликом, в котором муж несет ее на плечах по мосту. В записи она дала своему супругу множество обещаний — в том числе быть преданным другом и наполнять дом теплом, не заводить десятки собак и котов и не выбрасывать его первые кроссовки.

Дмитрий Сова тоже опубликовал несколько фотоснимков и видео со свадьбы. Однако актер был лаконичнее и никаких обещаний супруге не дал, во всяком случае в соцсети.

В «Сватах» Сова сыграл роль Андрея — сына Митяя (персонаж Николая Добрынина). Легейда играла в сериалах «Женский доктор», «Искушение», «Крепостная», «Цвет страсти».