Свадьбу актеры отметили на природе, среди ближайших родных и друзей.
Жена Совы посвятила свадьбе со звездой «Сватов» несколько постов в Instagram. На снимках девушка в роскошном платье с пышной фатой.
«Мой МУЖ @dimasovajr и я счастливая как никогда. Дальше-больше. Любите. Это всего дороже», — написала Легейда.
Также новобрачная поделилась видеороликом, в котором муж несет ее на плечах по мосту. В записи она дала своему супругу множество обещаний — в том числе быть преданным другом и наполнять дом теплом, не заводить десятки собак и котов и не выбрасывать его первые кроссовки.
Дмитрий Сова тоже опубликовал несколько фотоснимков и видео со свадьбы. Однако актер был лаконичнее и никаких обещаний супруге не дал, во всяком случае в соцсети.
В «Сватах» Сова сыграл роль Андрея — сына Митяя (персонаж Николая Добрынина). Легейда играла в сериалах «Женский доктор», «Искушение», «Крепостная», «Цвет страсти».