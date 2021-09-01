Украинский государственный военный концерн «Укроборонпром» 1 сентября заключил соглашение с тремя оборонными компаниями США. Об этом сообщила пресс-служба концерна

«Укроборонпром» необычным способом решил вывести на чистую воду своих сотрудников © Стрингер / Стрингер / Перейти в фотобанк Юрий Гусев заключил соглашения на общую сумму 2,5 млрд долларов.

«Стратегия развития ОПК Украины, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, и недавно принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №3822 создают необходимые условия для расширения военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами, привлечение инвестиций, трансфера технологий и модернизации производства. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничества между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой», — заявил Гусев.

В частности, «Укроборонпром» заключил соглашение с американской военной компанией Lockheed Martin о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Стороны договорились о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также «Укроборонпром» заключил контракт с компанией Harris Global Communications Inc. о реализации совместных проектов, в частности по поставкам продукции на Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одно соглашение заключено с частной международной компанией DAY & ZIMMERMANN LONE STAR LLC. Оно касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий «Укроборонпрома».

Кроме того, Гусев подписал соглашение с частной фирмой GLOBAL ORDNANCE, компанией-поставщиком оборонной продукции.

Ранее, в мае Владимир Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов в бюджете Украины.