«Этот визит нужен Байдену, конечно, меньше чем Зеленскому, но всё же нужен. Этот визит позволяет Байдену частично погасить внутреннюю критику в отношении того, что Байден сдаёт американские интересы России. Именно в этом обвиняли Байдена в связи с достройкой "Северного потока-2"», — сказал политолог.
По его словам, на встрече лидеров стран в очередной раз прозвучат заверения в приверженности территориальной целостности Украины и в том, что США не изменили позицию по Украине и России.
Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. В среду у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кроме Крыма и конфликта в Донбассе, стороны также планируют обсудить строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.