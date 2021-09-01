Визит президента Украины Владимира Зеленского в США нужен американскому лидеру Джо Байдену для того, чтобы частично погасить внутреннюю критику в свой адрес, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает «Политнавигатор» 1 сентября

«Этот визит нужен Байдену, конечно, меньше чем Зеленскому, но всё же нужен. Этот визит позволяет Байдену частично погасить внутреннюю критику в отношении того, что Байден сдаёт американские интересы России. Именно в этом обвиняли Байдена в связи с достройкой "Северного потока-2"», — сказал политолог.

Байдену совсем не до него. Чем станет визит Зеленского в США © РИА Новости, president.gov.ua

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. В среду у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кроме Крыма и конфликта в Донбассе, стороны также планируют обсудить строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.