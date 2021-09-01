«Третий аудиогид в нашей сети заработал в поместье Джорджа Вашингтона — усадьбе Маунт-Вернон, где жила семья первого президента Соединенных Штатов», — сообщила Зеленская.
Она проиллюстрировала запись своим снимком на фоне усадьбы. Украинская первая леди выбрала черное платье-футляр с широкой оборкой, закрывающей плечи. В качестве аксессуаров — кожаный ремешок и ожерелье кофейного оттенка.
«Леди совершенство», «Елена, вы замечательная женщина! Гордость нашей страны», «Елена Прекрасная», «Классное платье», — одобрили в комментариях новый «лук» Зеленской.
Однако многие пользователи выразили недовольство избранным ей занятием на посту первой леди.
«Ну, теперь заживем», «30 лет этого ждали», «Других проблем нет», «Если человек поехал в Америку — то он знает инглиш, и ему совсем не нужен украинский аудиогид», «Это даже не смешно… Контузило на аудиогиде временную леди», «Люди в а…уе от налогов и нищенских зарплат, а они аудиогидов плодят!» — возмутились они.
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Ранее Зеленскую раскритиковали за выбор желтого, императорского цвета платья во время визита в Японию в октябре 2019 года. В посольстве затем пояснили, что она не нарушила таким образом этикет. Обычно украинская первая леди предпочитает платьям брючные костюмы с жакетом-оверсайз, что также не по душе ее подписчикам.