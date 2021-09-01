«Более 120 работников полиции Киевской области обеспечивают охрану общественной безопасности… Полицейские проводят комплекс мер, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств отпраздновали иудейский Новый год в безопасности», — говорится в сообщении.
К обеспечению общественной безопасности привлекли полицейских Бориспольского района, патрульную полицию Киевской области, полицию особого назначения, взрывотехников, полицию диалога и более 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Также отмечается, что на территории аэропорта работает некий Ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию и координирует деятельность нарядов.
Ранее Объединённая еврейская община Украины и Фонд им. Раби Нахмана сообщила, что по прогнозу в нынешнем году в Умань приедут около 30 тысяч паломников-хасидов. В Госпогранслужбе Украины считают, что паломников будет около 20 тысяч человек.