Правоохранители усилили охрану общественной безопасности в международном аэропорту «Борисполь» в связи с прилетом на Украину паломников-хасидов. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook

«Более 120 работников полиции Киевской области обеспечивают охрану общественной безопасности… Полицейские проводят комплекс мер, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств отпраздновали иудейский Новый год в безопасности», — говорится в сообщении.

Деньги победили коронавирус. В Умань съезжаются хасиды © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что на территории аэропорта работает некий Ситуационный центр, который анализирует и систематизирует информацию и координирует деятельность нарядов.

Ранее Объединённая еврейская община Украины и Фонд им. Раби Нахмана сообщила, что по прогнозу в нынешнем году в Умань приедут около 30 тысяч паломников-хасидов. В Госпогранслужбе Украины считают, что паломников будет около 20 тысяч человек.