Таможенники изъяли сливы на границе две недели назад. Согласно декларации владельца, в двух тысячах ящиках был чернослив, на деле же в них оказались свежие, а не сушеные плоды.
Аукцион проходил с 27 по 31 августа, при этом, согласно данным Prozorro, лот выставлялся уже второй раз.
«Слива свежая, синяя, урожая 2021 года, не расфасована для розничной торговли в количестве 19 800 кг (в 2 100 ящиках). Наличие дефектов — переспелые, мягкие. Сертификаты происхождения и качества отсутствуют», — говорится в описании лота.
Лот стоил 145 тысяч гривен, однако покупатель не нашелся и торги не состоялись.
Теперь же судьбу испорченных фруктов будут решать на специальном заседании комиссии. Две тысячи ящиков сливы могут снова выставить на аукцион, уничтожить или вернуть владельцу.