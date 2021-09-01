В Черновицкой области таможенники выставили на аукцион 19 800 кг изъятых слив. Фрукты уже начали портиться, а поэтому вряд ли смогут обрести нового владельца. Об этом говорится в сюжете ТСН 1 сентября

Таможенники изъяли сливы на границе две недели назад. Согласно декларации владельца, в двух тысячах ящиках был чернослив, на деле же в них оказались свежие, а не сушеные плоды.

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«Слива свежая, синяя, урожая 2021 года, не расфасована для розничной торговли в количестве 19 800 кг (в 2 100 ящиках). Наличие дефектов — переспелые, мягкие. Сертификаты происхождения и качества отсутствуют», — говорится в описании лота.

Лот стоил 145 тысяч гривен, однако покупатель не нашелся и торги не состоялись.

Теперь же судьбу испорченных фруктов будут решать на специальном заседании комиссии. Две тысячи ящиков сливы могут снова выставить на аукцион, уничтожить или вернуть владельцу.