«Естественно (изменим подход — ред.). Нельзя сравнивать ситуацию, когда мы только пришли в политику. Тогда у нас было от силы 20 человек. Я помню эти совещания во время президентской кампании или когда уже победил Владимир Александрович [Зеленский]. Мы помещались за один большой стол, нас было 30 человек», — рассказал Корниенко.
Тогда, по его словам, партии нужно было «быстро масштабироваться». Поэтому большинство нынешних депутатов от партии не были связаны с политикой. Корниенко отметил, что сейчас региональные лидеры «прорастают» и показывают неплохую работу.
Очередные выборы в Раду должны состояться 29 октября 2023 года.
Ранее политолог Николай Спиридонов заявил, что внеочередные парламентские выборы на Украине могут пройти, только если у президента Украины Владимира Зеленского «сдадут нервы».