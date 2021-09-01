Президентская партия «Слуга народа» на следующих парламентских выборах планирует усилить позиции в регионах. Об этом 1 сентября сообщил глава партии Александр Корниенко в интервью «Новому времени»

«Естественно (изменим подход — ред.). Нельзя сравнивать ситуацию, когда мы только пришли в политику. Тогда у нас было от силы 20 человек. Я помню эти совещания во время президентской кампании или когда уже победил Владимир Александрович [Зеленский]. Мы помещались за один большой стол, нас было 30 человек», — рассказал Корниенко.

«Слуги народа» устроили бунт в Киевсовете © Леонід Ємець / facebook

Очередные выборы в Раду должны состояться 29 октября 2023 года.

Ранее политолог Николай Спиридонов заявил, что внеочередные парламентские выборы на Украине могут пройти, только если у президента Украины Владимира Зеленского «сдадут нервы».