Главный административный суд Литвы 1 сентября отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну. Об этом сообщила представитель суда Неринги Лукошявичене, передает BNS

Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Суд указал, что государства вправе контролировать въезд иностранцев и их пребывание на территории страны.

«Поведение заявителя, его действия, а также их характер дают основания для вывода о том, что заявитель действительно представляет угрозу для безопасности государства», — объявил суд.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Киркорова внесли в черный список по просьбе министерства иностранных дел Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, исполнитель своими многократными посещениями Крыма якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». Он считает, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

Департамент миграции Литвы запретил артисту въезд в страну сроком на пять лет. В июне Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Киркорова и оставил в силе это решение.