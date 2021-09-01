«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — сказала она.
Суд указал, что государства вправе контролировать въезд иностранцев и их пребывание на территории страны.
«Поведение заявителя, его действия, а также их характер дают основания для вывода о том, что заявитель действительно представляет угрозу для безопасности государства», — объявил суд.
Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Киркорова внесли в черный список по просьбе министерства иностранных дел Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, исполнитель своими многократными посещениями Крыма якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». Он считает, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».
Департамент миграции Литвы запретил артисту въезд в страну сроком на пять лет. В июне Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Киркорова и оставил в силе это решение.