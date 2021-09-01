Отмечается, что после решения властей Воронежа выделить землю под строительство храма ПЦУ священник выступил с критикой в соцсети. Он сообщил, что местные власти продвигают церковный раскол и назвал сторонников ПЦУ раскольниками. О публикациях настоятеля в правоохранительные органы сообщили три человека, которые выступали как потерпевшие.
Судебная экспертиза Министерства юстиции Украины решила, что публикации священника содержат «публичные призывы к отрицательному (враждебному) отношению к определенным социальным группам людей по религиозной и классовой принадлежности… а также сведения о необходимости прямого ограничения прав на строительство своего храма социальной группы людей, которые поддерживают ПЦУ».
Его приговор опубликован в Едином реестре судебных решений Украины.
Еще до начала судебного разбирательства отец Андроник заключил с потерпевшими мировое соглашение, а в суде признал свою вину. В связи этим его признали виновным в преступлении и оштрафовали на 8,5 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей), а также обязали заплатить за экспертизу 6 864 гривны (около 19 тыс. рублей).
Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноническая православная структура на Украине. После создания ПЦУ регулярно подвергается нападкам со стороны раскольников и националистов, ее храмы захватывают, а прихожан избивают.