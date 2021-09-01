Городской суд Шостки Сумской области признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма в Воронеже Конотопской епархии УПЦ иеромонаха Андроника (Зенькова) в уголовном преступлении за то, что он отказался поддержать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 31 августа сообщил Союз православных журналистов на своем сайте

Отмечается, что после решения властей Воронежа выделить землю под строительство храма ПЦУ священник выступил с критикой в соцсети. Он сообщил, что местные власти продвигают церковный раскол и назвал сторонников ПЦУ раскольниками. О публикациях настоятеля в правоохранительные органы сообщили три человека, которые выступали как потерпевшие.

Судебная экспертиза Министерства юстиции Украины решила, что публикации священника содержат «публичные призывы к отрицательному (враждебному) отношению к определенным социальным группам людей по религиозной и классовой принадлежности… а также сведения о необходимости прямого ограничения прав на строительство своего храма социальной группы людей, которые поддерживают ПЦУ».

Его приговор опубликован в Едином реестре судебных решений Украины.

«За водку и за низкую мораль»: украинский раскольник из ПЦУ стал звездой шансона © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная каноническая православная структура на Украине. После создания ПЦУ регулярно подвергается нападкам со стороны раскольников и националистов, ее храмы захватывают, а прихожан избивают.