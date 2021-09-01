Басманный суд Москвы заочно арестовал бежавшего из России на Украину добровольца «Азова» Сергея Коротких, который в 2014 году получил украинское гражданство и в настоящее время курирует «Белорусский дом в Украине». Об этом 1 сентября сообщает Klymenko Time в Telegram

«Басманный суд Москвы заочно арестовал праворадикала Сергея «Боцмана» Коротих. Напомним, что ранее СК РФ обвинил его в убийстве двух и более человек по мотивам ненависти», — говорится в сообщении.

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До переезда на Украину в России Коротких был известен под кличкой «Малюта». Он был ближайшим соратником Максима Марцинкевича по кличке Тесак, который был осужден в России за ряд экстремистских преступлений. Марцинкевич скончался в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года.

Во время госпереворота на Украине Коротких стал добровольцем и участвовал в основных операциях батальона «Азов». Получил позывной «Боцман». Воевал под Иловайском и Мариуполем. В декабре 2014 года получил украинское гражданство.