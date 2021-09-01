«Басманный суд Москвы заочно арестовал праворадикала Сергея «Боцмана» Коротих. Напомним, что ранее СК РФ обвинил его в убийстве двух и более человек по мотивам ненависти», — говорится в сообщении.
Суд избрал для Коротких, который обвиняется в убийстве двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти, заочный арест на два месяца «с момента задержания или экстрадиции в РФ».
До переезда на Украину в России Коротких был известен под кличкой «Малюта». Он был ближайшим соратником Максима Марцинкевича по кличке Тесак, который был осужден в России за ряд экстремистских преступлений. Марцинкевич скончался в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года.
Во время госпереворота на Украине Коротких стал добровольцем и участвовал в основных операциях батальона «Азов». Получил позывной «Боцман». Воевал под Иловайском и Мариуполем. В декабре 2014 года получил украинское гражданство.