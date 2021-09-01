Певица разместила в соцсети фотографию с российским певцом Филиппом Киркоровым. Артист также выложил этот снимок в своем аккаунте.
Если сравнить фотографии, нетрудно заметить, что Лорак с помощью ретуши (фото слева) сделала свое лицо и тело заметно стройнее, выделила скулы и подбородок. Певица также придала своей коже более темный оттенок.
Пользователи в комментариях написали, что Лорак прекрасно выглядит и без фотошопа и советуют певице принимать свою внешность, не прибегая к цифровой обработке.
Киркоров на снимках выглядит одинаково.