Украинская певица Ани Лорак оконфузилась из-за ретуши снимков. Об этом 1 сентября сообщает vesti.ua

Ани Лорак раскритиковали за «панталоны бабули» на концерте в Одессе © Ани Лорак/Instagram Филиппом Киркоровым. Артист также выложил этот снимок в своем аккаунте.

Если сравнить фотографии, нетрудно заметить, что Лорак с помощью ретуши (фото слева) сделала свое лицо и тело заметно стройнее, выделила скулы и подбородок. Певица также придала своей коже более темный оттенок.

Пользователи в комментариях написали, что Лорак прекрасно выглядит и без фотошопа и советуют певице принимать свою внешность, не прибегая к цифровой обработке.

Киркоров на снимках выглядит одинаково.