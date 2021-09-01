О конкретном содержании соглашений в области обороны и меморандума с Westinghouse о строительстве атомных блоков, подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским в США, говорить пока рано. Об этом заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает «Политнавигатор» 1 сентября

«Из значимых событий первого дня визита Зеленского в США можно отметить посещение Пентагона. Заявляется о подписании соглашения в области обороны, но, думаю, мы не скоро узнаем, что конкретно оно предполагает, поэтому говорить о нём и как-то его оценивать ещё рано», — сказал политолог.

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«Уже называются цифры стоимости этого проекта, но надо понимать, что они носят предварительный характер. По опыту работы Westinghouse в Китае можно сказать, что там сметная стоимость его проектов в ходе их реализации выросла в два раза. В качестве пилотного проекта планируется построить энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции. Вот, собственно, и все итоги первого дня визита Зеленского в США», — рассказал Золотарев.

Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. В среду у него запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кроме Крыма и конфликта в Донбассе, стороны также планируют обсудить строительство «Северного потока-2» и гарантии энергетической безопасности Украины.

Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане визит Зеленского пришёлся совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет