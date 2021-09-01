Проанализировав данные минздрава страны, ученые заявили, что за последние три недели заболеваемость на Украине увеличивалась по всем ключевым показателям. Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области.
«Количество положительных тестов и случаев болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций — удвоилось», — говорится в сообщении.
По итогу последних двух недель среднее количество новых выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 49% до 1 480 в сутки. Летальность выросла на 67%. Среднее ее значение — 41 смерть ежедневно.