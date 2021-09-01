Черновицкая область зафиксировала самые высокие показатели заболеваемости и госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине. Об этом 1 сентября сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные Национальной академии наук (НАН) страны

Проанализировав данные минздрава страны, ученые заявили, что за последние три недели заболеваемость на Украине увеличивалась по всем ключевым показателям. Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области. Названы три места, где украинцы чаще всего заражаются COVID-19 © Gerd Altmann/Pixabay

«Количество положительных тестов и случаев болезни за последние две недели утроилось, а число госпитализаций — удвоилось», — говорится в сообщении.

По итогу последних двух недель среднее количество новых выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 49% до 1 480 в сутки. Летальность выросла на 67%. Среднее ее значение — 41 смерть ежедневно.