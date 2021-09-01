После того как Украина опротестовала золотую медаль паралимпийца из Малайзии, страницы Паралимпийского комитета Украины в соцсетях засыпали гневными комментариями малайзийцы. Об этом рассказала пресс-служба комитета в Facebook 1 сентября

«Украина вместе с Грецией подала протест сразу на трех спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя к первому колруму, еще перед соревнованиями — до начала толкания ядра… Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которых мы не совершали. Обращаемся к IPC с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020», — написали в Facebook Паралимпийского комитета Украины.

Ранее в соревнованиях по толканию ядра первое место занял представитель Малайзии Мухаммад Зияд Золкефли. Его результат — 17,94 м.

Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с российскими спортсменами © Игорь Цветов/Facebook

Результат малайзийца был аннулирован, и золотую медаль получил украинский легкоатлет Максим Коваль (результат — 17,34 м).

Отмечается, что малайзийский спортсмен выступал в категории F20 (проблемы в умственном развитии), поэтому решение выглядит абсолютно неэтичным.

После этого болельщики сборной Малайзии стали выражать недовольство в соцсетях Паралимпийского комитета и украинских атлетов. Министр спорта Малайзии также отметил, что это было «позорное решение» руководства Игр в Токио.