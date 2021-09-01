«В ходе переговоров речь может пойти о судьбе украинской газотранспортной системы. Руководство США может поставить условие: ГТС передается американским компаниям, в обмен Вашингтон лоббирует продление контракта на транспортировку через Украину российского газа», — не исключил эксперт.
По его словам, Зеленскому придется приложить усилия, чтобы его американский коллега не задремал во время беседы.
«Самое главное для Зеленского — согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана. Если же американцы согласятся, то протесты угрожающего масштаба не достигнут», — сказал Золотарев.
Лидеры двух стран встретятся в США 1 сентября. Зеленский собирается в начале переговоров затронуть темы Крыма, Донбасса и «нормандского формата».