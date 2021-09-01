На предстоящих переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского от Киева могут потребовать передачи украинской газотранспортной системы (ГТС) под контроль американцев. Об этом 1 сентября сообщил киевский политолог Андрей Золотарев, передают «Известия»

Золотарев рассказал о «домашнем задании» Зеленскому от Байдена © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

По его словам, Зеленскому придется приложить усилия, чтобы его американский коллега не задремал во время беседы.

«Самое главное для Зеленского — согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана. Если же американцы согласятся, то протесты угрожающего масштаба не достигнут», — сказал Золотарев.

Лидеры двух стран встретятся в США 1 сентября. Зеленский собирается в начале переговоров затронуть темы Крыма, Донбасса и «нормандского формата».