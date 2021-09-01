Около двадцати человек с паспортами Украины призвали президента Владимира Зеленского и МИД Украины вывезти их с семьями из Афганистана. Они записали видеообращение, ролик 1 сентября опубликовал Telegram-канал vesti.ua

Дипломат рассказал, как Киев планирует эвакуировать граждан из Афганистана © пресс-служба президента Украины

«Вокруг меня все — граждане Украины, у всех паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Людей очень много, они не могли попасть на эвакуацию. Они все находились в разных районах, и когда была эвакуация в четверг, были предупреждения о взрыве… Они несколько раз были обысканы, их несколько раз останавливали», — рассказал глава группы Сафи Замари.

Он обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь организовать эвакуацию их вместе с семьями.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что всех украинских граждан уже эвакуировали из Афганистана. Однако он пояснил, что при необходимости эвакуация продолжится. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил 31 августа, что около 200 граждан Украины обратились в ведомство с просьбой об эвакуации.

После вывода войск США 31 августа аэропорт Кабула взяло под контроль движение Талибан*.

*Деятельность организации запрещена в РФ