Бывший премьер Украины и лидер партии «Украинский выбор» Владимир Гройсман пригласил выступить на 75-летие своего отца королеву русского шансона Любовь Успенскую. Об этом 1 сентября сообщает Telegram-канал «Шептун»

Моргенштерн нестандартно ответил на вопрос о принадлежности Крыма © Моргенштерн/Инстаграм

Отмечается, что празднование происходило в роскошном загородном комплексе «Гостевия», куда пригласили 600 гостей. Стоимость празднования обошлась в 200 тысяч долларов. Одно только выступление Успенской и Винника обошлось Гройсману по 50 тысяч долларов за одного артиста.

Среди гостей Гройсмана кроме родственников и друзей были местные чиновники, депутаты, бывшие министры, и, по информации канала, криминальные авторитеты. По этой причине гостям было запрещено вести фото и видео съемку.