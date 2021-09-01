«Гройсман закатил в Виннице шикарную вечеринку по случаю дня рождения отца. На 75-летие Бориса Исааковича Гройсмана пел Олег Винник и королева русского шансона Любовь Успенская. Не так давно Любовь Успенская засветилась на выступлениях в Крыму. Но этот факт видимо не смущает бывшего украинского политика. Патриоты они такие, и в телевизоре и в личной жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что празднование происходило в роскошном загородном комплексе «Гостевия», куда пригласили 600 гостей. Стоимость празднования обошлась в 200 тысяч долларов. Одно только выступление Успенской и Винника обошлось Гройсману по 50 тысяч долларов за одного артиста.
Среди гостей Гройсмана кроме родственников и друзей были местные чиновники, депутаты, бывшие министры, и, по информации канала, криминальные авторитеты. По этой причине гостям было запрещено вести фото и видео съемку.