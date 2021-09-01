Крым побил все рекорды по количеству туристов - Аксенов

В этом году за восемь месяцев Крым посетило 7,2 миллиона отдыхающих. Об этом 1 сентября сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Своё, родное: Крым готов бить туристические рекорды

Он уточнил, что большинство отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, треть — на самолетах. Реже всего для поездки в отпуск использовали железнодорожный транспорт.

«Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора», — отметил глава региона.

Аксенов добавил, что в этом году туротрасль входит в осеннюю фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, «подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона».