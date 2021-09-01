Новый киевский ресторан «Рейтарская Circle» предлагает своим посетителям попробовать сэндвич с говядиной стоимостью 2,2 тыс. гривен (около 6 тыс. рублей). Об этом 31 августа сообщило «Новое время»

«"Японский привет" — новый формат рестораторов Миши и Даши Кацуриных, которые ранее открыли Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет. Меню заведение очень широкое, но одно блюдо смогло обратить на себя особое внимание в соцсетях — сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю стоимостью 2 200 гривен», — говорится в сообщении.

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Под публикацией ресторана в Instagram пользователи написали, что «были, уверены, что это ошибка в меню». Один из подписчиков также написал, что «у хипстеров могут быть деньги на псевдо-гунбао, но на вагю за $80 — вряд ли».

Также один из пользователей предложил рестораторам разрешить на это блюдо рассрочку.

Для сравнения: минимальная украинская пенсия варьируется от 2,1 до 2,5 тыс. гривен (около 5,7-6,8 тыс. рублей) в зависимости от стажа.