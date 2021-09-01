«"Японский привет" — новый формат рестораторов Миши и Даши Кацуриных, которые ранее открыли Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет. Меню заведение очень широкое, но одно блюдо смогло обратить на себя особое внимание в соцсетях — сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю стоимостью 2 200 гривен», — говорится в сообщении.
Вагю — выведенная в Японии мясная порода коров с генетической предрасположенностью к ожирению ненасыщенными жирами, такая мраморная говядина считается «премиальной».
Под публикацией ресторана в Instagram пользователи написали, что «были, уверены, что это ошибка в меню». Один из подписчиков также написал, что «у хипстеров могут быть деньги на псевдо-гунбао, но на вагю за $80 — вряд ли».
Также один из пользователей предложил рестораторам разрешить на это блюдо рассрочку.
Для сравнения: минимальная украинская пенсия варьируется от 2,1 до 2,5 тыс. гривен (около 5,7-6,8 тыс. рублей) в зависимости от стажа.