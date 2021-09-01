Национальная полиция Украины при участии Службы безопасности Украины и офиса Генпрокурора раскрыла схему подделки документов и растраты бюджетных средств на сумму 3 млн гривен в «Укрзализныце». Об этом 1 сентября сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины

Согласно данным следствия, в 2019 году чиновник производственного подразделения «Конотопская дистанция пути» филиала «Юго-Западная железная дорога» «Укрзализныци» в сговоре с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо ложные официальные документы, чтобы завладеть бюджетными средствами в размере 3 млн гривен.

На указанную сумму наложили арест.

Сотрудники «Укрзализныци» тоннами воровали дизтопливо © CC0, Pixabay

Ранее сотрудник обособленного подразделения АО «Укрзализныця» присвоил 750 тыс. гривен, которые были предназначены для ремонта пригородного вокзала «Киев-Пассажирский».