Согласно данным следствия, в 2019 году чиновник производственного подразделения «Конотопская дистанция пути» филиала «Юго-Западная железная дорога» «Укрзализныци» в сговоре с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо ложные официальные документы, чтобы завладеть бюджетными средствами в размере 3 млн гривен.
На указанную сумму наложили арест.
Причастным к схеме сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (законченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сотрудник обособленного подразделения АО «Укрзализныця» присвоил 750 тыс. гривен, которые были предназначены для ремонта пригородного вокзала «Киев-Пассажирский».