На встрече с министром обороны США Ллойдом Остином президент Украины Владимир Зеленский заявил, что напряженность на востоке Украины усиливается в связи с проведением Россией военных учений «Запад-2021», цитирует пресс-служба президента 1 сентября

Зеленский обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины.

«Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений «Запад-2021», — говорится на сайте.

Последний шанс обострить или наведение порядка? Зачем СБУ начала учения в Донбассе © president.gov.ua

Американский министр обороны пообещал выделить помощь Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

В марте 2021 года Вооруженные силы Украины провели военные учения на границе с Крымом с участием подразделений ПВО, а в августе — артиллерийские учения в Донбассе. В августе учения на границе с Крымом провели украинские подразделения Сил специальных операций.

Также в августе Служба безопасности Украины провела на подконтрольных Киеву территориях Донбасса плановые учения с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. ВМС Украины регулярно проводят учения в акватории Черного и Азовского моря.