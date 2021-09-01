Зеленский обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины.
«Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений «Запад-2021», — говорится на сайте.
Зеленский обсудил с министром обороны США развитие сотрудничества с целью противодействия «агрессивной политике России» в Азовско-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.
Американский министр обороны пообещал выделить помощь Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В марте 2021 года Вооруженные силы Украины провели военные учения на границе с Крымом с участием подразделений ПВО, а в августе — артиллерийские учения в Донбассе. В августе учения на границе с Крымом провели украинские подразделения Сил специальных операций.
Также в августе Служба безопасности Украины провела на подконтрольных Киеву территориях Донбасса плановые учения с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. ВМС Украины регулярно проводят учения в акватории Черного и Азовского моря.
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