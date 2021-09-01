Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что в начале переговоров с президентом США Джо Байденом затронет темы Крыма, Донбасса и «нормандского формата». Трансляцию вел телеканал «Дом» в YouTube

Президента Украины спросили, намерен ли он обсудить с Джо Байденом темы «нормандского формата», Крыма и Донбасса.

«Думаю, мы с этого и начнем», — сказал Зеленский.

Важный визит для Донбасса. После встречи с Байденом Зеленский похоронит «Минск-2» © пресс-служба президента Украины

«Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы», — добавил Зеленский.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

Ранее в Киеве состоялся инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.

Также президент Украины ранее предлагал пересмотреть как Минские соглашения, так и состав стран, входящих в нормандский формат переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе (Россия, Германия, Франция, Украина). Он высказывал пожелание, чтобы к нему присоединились США.