Президента Украины спросили, намерен ли он обсудить с Джо Байденом темы «нормандского формата», Крыма и Донбасса.
«Думаю, мы с этого и начнем», — сказал Зеленский.
Он отметил, что всего в разговоре затронет несколько тем, это «безопасность, война, экономика».
«Есть много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, мне кажется вопрос не в том, о чем спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, это взаимно. У каждой стороны есть вопросы и есть ответы», — добавил Зеленский.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Ранее в Киеве состоялся инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Также президент Украины ранее предлагал пересмотреть как Минские соглашения, так и состав стран, входящих в нормандский формат переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе (Россия, Германия, Франция, Украина). Он высказывал пожелание, чтобы к нему присоединились США.